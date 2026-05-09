İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2026 Cumartesi / 23 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Zeki Murat Göle'den tek değişiklik!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, son oynanan RAMS Başakşehir müsabakasına göre ilk 11'de 1 değişikliğe gitti.

AA9 Mayıs 2026 Cumartesi 20:24 - Güncelleme:
Zeki Murat Göle'den tek değişiklik!
ABONE OL

Göle, Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de çıkan İsmail Yüksek yerine Guendouzi'ye şans verdi.

Sarı-lacivertliler, Mert Günok, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, Fred, Musaba, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca 11 ile sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Brown, İsmail Yüksek, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Asensio, Cherif, Skriniar, Kamil Efe Üregen ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.

KONYA EKİBİNDE 3 DEĞİŞİKLİK

Yeşil-beyazlılar, geçen hafta deplasmanda Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri karşılaşmada forma giyen ve sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Nagalo'nun yerine Andzouana ile sahaya çıktı.

Teknik direktör İlhan Palut, Berkan Kutlu ve Gonçalves'in yerine Arif Boşluk ve Olaigbe'ye ilk 11'de şans verdi.

Yeşil-beyazlılar Fenerbahçe karşısına Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Bardhi, Olaigbe, Muleka 11'i ile maça başladı.

Taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayrampaşa'da 7 milyonluk vurgun: Altın dolu kasayı böyle çaldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.