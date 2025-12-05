İSTANBUL 20°C / 12°C
Spor

Zeki Yavru: Galatasaraylılar bile görmüştür penaltı olduğunu

Samsunspor'un tecrübeli isimlerinden Zeki Yavru, 3-2 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ5 Aralık 2025 Cuma 23:36 - Güncelleme:
Zeki Yavru: Galatasaraylılar bile görmüştür penaltı olduğunu
Samsunspor'un tecrübeli oyuncularından Zeki Yavru, Süper Lig'de oynanan ve 3-2 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Zeki Yavru, "Son dakikadaki pozisyon bu gece sabaha kadar konuşulur. Hakem gördü gibi tereddüt etti. Doğal konumda dedi ama izledik, alakası yok. Lütfen! Genç hakem ama son dakika, alın terimize yazık. Son dakika penaltıyı verse puan alıp döneceğiz. Çok üzücü. Türk futbol kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Galatasaraylılar bile görmüştür penaltı olduğunu ama VAR'daki hakem göremedi. Canları sağ olsun diyelim ne diyelim" ifadelerini kullandı.

