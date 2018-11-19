Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Zeljko Obradovic 300. galibiyet için sahada

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic yönetiminde 300. galibiyetini almak için yarın THY Avrupa Ligi'nde Darüşşafaka Tekfen'le karşılaşacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin başına 2013 yılında geçen Obradovic, sarı-lacivertli  takımla önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacak.

Sarı-lacivertlileri 5 yılda Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi  yapan Sırp başantrenör, bu sürede takımına 387 resmi maçta 299 galibiyet elde  ettirdi.

THY Avrupa Ligi'nde yarın Darüşşafaka Tekfen'i ağırlayacak Fenerbahçe,  bu maçtan da istediğini alması durumunda Obradovic'le 3. kez galibiyet dalyası  yaşayacak.

Avrupa basketbolunun en başarılı başantrenörü olan Obradovic,  Fenerbahçe'yle Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 206 maçta 171, THY Avrupa  Ligi'nde 160 maçta 113, Türkiye Kupası'nda 16 maçta 12 ve Cumhurbaşkanlığı  Kupası'nda 5 maçta 3 galibiyet aldı.

Yüzde 77 galibiyet oranı

Fenerbahçe, Obradovic'le yüzde 77 galibiyet oranı yakaladı.

Tecrübeli başantrenör, altıncı sezonunu geçirdiği sarı-lacivertlilerle  THY Avrupa Ligi, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve  Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda toplam 387 maça çıktı.

Toplam 299 galibiyetle yüzde 77 gibi önemli bir kazanma oranı  yakalayan Obradovic'ib takımı, bu sürede 88 defa da yenilgi aldı.

Obradovic'le 9 kupa

Fenerbahçe, başantrenörü Obradovic'le 5 yılda 9 kupa elde etti.

Obradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren sarı-lacivertliler,  geride kalan 5 sezonun 4'ünde lig şampiyonluğuna ulaştı.

Bu sürede Obradovic'le 3 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 defa Türkiye  Kupası elde eden Fenerbahçe, 2016-2017'de ise THY Avrupa Ligi zaferi yaşadı.

(AA)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Otobüs şoföründen duygulandıran hareket

Otobüs şoföründen duygulandıran hareket

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA