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Spor

Zeljko Obradovic: Bir maçı bu şekilde kazanınca, şansın bizim tarafta olduğunu görüyoruz

THY Avrupa Ligi 15.hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu mağlup eden Partizan'da, Koç Zeljko Obradovic maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA22 Aralık 2022 Perşembe 23:59 - Güncelleme:
Zeljko Obradovic: Bir maçı bu şekilde kazanınca, şansın bizim tarafta olduğunu görüyoruz
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THY Avrupa Ligi'nin 15. hafta maçında konuk olduğu Fenerbahçe Beko'yu 73-72 yenen Sırbistan temsilcisi Partizan'da başantrenör Zeljko Obradovic, pes etmediklerini ve Avrupa Ligi'nin liderini yendiklerini söyledi.

Ülker ve Spor Etkinlik Salonu'nda maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, "Bir maçı bu şekilde kazanınca, şansın bizim tarafta olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe Beko maçın başından itibaren öndeydi. Biz pes etmedik ve Avrupa Ligi'nin liderini yendik. Bu bizim için önemliydi, inancımızı hiç yitirmedik. Bizim için çok önemli bir galibiyetti." dedi.

ÜLKER ARENA'DA OLMASI

Fenerbahçe kulübüne çok önemli katkıları olduğu ve maç öncesi taraftarın onu bağrına bastığı hatırlatılarak ne hissettiği sorulan deneyimli koç, Fenerbahçe taraftarı ve kulüp başkanı Ali Koç'a teşekkür ederek, "Burada çok güzel anılarım var. Taraftarlar bana burada yaşadıklarımı hatırlattı. Çok gururluyum. 7 yıl çok güzel anlar yaşadık burada. Ülker Arena'ya adım atmak çok güzeldi." diye konuştu.

Obradovic, Fenerbahçe Beko ile ilgili de, "Son zamanlarda biraz sorun yaşadılar sakatlıklardan dolayı. Ama en güzel günler onların olsun." ifadesini kullandı.

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