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Spor

Zeljko Obradovic yeniden Panathinaikos

Yunan ekibi Panathinaikos'ta Ergin Ataman'dan boşalan başantrenörlük görevine 66 yaşındaki Sırp çalıştırıcı Zeljko Obradovic getirildi.

AA21 Haziran 2026 Pazar 15:42 - Güncelleme:
Zeljko Obradovic yeniden Panathinaikos
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Yunanistan'ın Panathinaikos Erkek Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman'dan boşalan başantrenörlük görevine Zeljko Obradovic getirildi.

Kulübün açıklamasında, 66 yaşındaki Sırp başantrenör Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Daha önce Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid, Benetton Treviso ve Fenerbahçe gibi takımları çalıştıran tecrübeli başantrenör, 1999-2012 yıllarında Panathinaikos'ta görev yaptı.

Obradovic, kariyerindeki 9 Avrupa Ligi şampiyonluğunun 5'ini Panathinaikos ile yaşadı.

Avrupa Ligi'nin en çok şampiyonluk yaşayan başantrenörü konumundaki Obradovic, Panathinaikos ile 11 Yunanistan ligi ve 7 Yunanistan Kupası zaferi de elde etti.

  • Panathinaikos
  • Zeljko Obradovic
  • başantrenör

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