Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Zeljko Obradovic'in THY Avrupa Ligi'nde 9 şampiyonluğu bulunuyor

Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonlarından biri olan Euroleague'de 16 takımın içinde en başarılı koç olarak Obradovic öne çıkıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avrupa Ligi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa  basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, THY Avrupa  Ligi'nde 24. sezonuna başlayacak.

Kariyerine 1991-1992 sezonunda büyük bir zafere imza atarak başlayan  Obradovic, biri Fenerbahçe'yle olmak üzere toplam 9 kez havaya kaldırdığı  Avrupa'nın bir numaralı kupasını ilk kez Partizan'la elde etti.

Tecrübesiyle ligdeki diğer 15 rakibinin önünde bulunan Obradovic,  Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevincini 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009,  2011 ve 2017'de yaşadı.

Obradovic, ülkesinde Partizan takımıyla 1991 yılında başladığı  başantrenörlük kariyerinin ilk sezonunda Avrupa'nın zirvesine çıktı. Henüz 31  yaşında olmasına rağmen büyük bir başarı elde eden Obradovic'in takımı,  İstanbul'daki Dörtlü Final'in finalinde Joventut Badalona'yı 71-70 yenerek kupayı  elde etti.

Tecrübeli başantrenör, Joventut Badalona'yla 1993-1994, Real Madrid'le  1994-1995 sezonunda Dörtlü Finaller sonucunda finalde Yunan ekibi Olympiakos'u  yenerek zafere ulaştı.

Sırp çalıştırıcı, efsanesi haline geldiği Panathinaikos'la ise 8 kez  Dörtlü Final'de yer alıp, 5 Avrupa şampiyonluğuna imza attı.

Obradovic, başarılarına Fenerbahçe'nin başında da devam etti.  Fenerbahçe'yi üst üste 4 kez Dörtlü Final'e taşıyan tecrübeli başantrenör,  sarı-lacivertlileri 2017'de ise Avrupa'nın zirvesine yerleştirdi.

Ayrıca deneyimli teknik adam, Panathinaikos'la 2001-2002 sezonunda  itibaren tek isim altında oynanan bir numaralı kupayı da (Avrupa Ligi) ilk  kazanan başantrenör oldu.

Obradovic meslektaşlarına fark attı

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe hariç diğer 15 başantrenörün şampiyonluk  sayılarının toplamı, Zeljko Obradovic'in gerisinde kaldı.

Diğer 15 başantrenör toplamda 7 kez Avrupa Ligi şampiyonluğu  kazanırken, bu rakam Obradovic'in 2 sayı gerisinde kaldı.

Bu sezon, ligde 9 Avrupa Ligi şampiyonluğu başarısıyla zirvede olan  Obradovic'i iki kupayla Pablo Laso (Real Madrid), birer kupayla ise Xavi Pascual  (Panathinaikos), Georgios Bartzokas (Khimki), Dimitris Itoudis (CSKA Moskova),  David Blatt (Olympiakos) ve Svetislav Pesic (Barcelona Lassa) takip etti.

Obradovic'i Ergin Ataman izledi

Obradovic, Avrupa'nın bir numaralı kupasında 24. kez boy göstererek de  diğer meslektaşlarına fark attı.

Bu organizasyonda Obradovic'in sayısına en fazla yaklaşan isim ise  Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman olacak. Ataman, bu kulvarda  13. kez boy gösterecek.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alacak başantrenörlerin bu kulvardaki  başarıları, yer aldıkları sezon sayıları (bu sezon dahil değil) ve yaşları şöyle: İsim

23 sezonda 536 maç

Obradovic, 23 sezon mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde bugüne dek 5 ayrı  takımla 536 maça çıktı.

Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid  ve Panathinaikos'la bu kulvarda mücadele eden Orbadovic, 536 maçın 377'sini  kazanırken 159 yenilgi aldı.

Ligin en yaşlısı Pesic, en genci Jasikevicius

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon en yaşlı başantrenör İspanyol ekibi  Barcelona Lassa'yı çalıştıracak Svetislav Pesic olacak.

İspanyol ekibinin 69 yaşındaki başantrenörü, 12. kez Avrupa Ligi  tecrübesi yaşayacak.

Ligin en genç başantrenörü olarak ise Litvanya temsilcisi Zalgiris'in  42 yaşındaki çalıştırıcısı Sarunas Jasikevicius görev yapacak. Bu kulvarda 4. kez  takımının başında yer alacak Jasikevicius, takımını geçen sezon Dörtlü Final'e  taşıma başarısı göstermişti.

Avrupa Ligi'nin bu sezon ilk kez boy gösterecek başantrenörleri ise  Darüşşafaka TEKFEN'den Ahmet Çakı ve İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria'dan  Salva Maldonado olacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye ilk madeni parasını tedavüle çıkarttı (Tarihte Bugün 3 Ağustos)

Türkiye ilk madeni parasını tedavüle çıkarttı (Tarihte Bugün 3 Ağustos)

Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın

Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın

Dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri

Dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri

İçine kutular yerleştirilen minibüs her yerde aranıyor

İçine kutular yerleştirilen minibüs her yerde aranıyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA