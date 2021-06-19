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Spor

Zeljko Obradovic'in yeni adresi Partizan oldu

Eski Fenerbahçe Beko başantrenörü Zeljko Obradovic'in yeni adresi ülkesinin takımı Partizan oldu.

19 Haziran 2021 Cumartesi 19:57 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 19:57
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Kurir Gazetesinin haberine göre Fenerbahçe ile 2016-2017 sezonunda EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Zeljko Obradovic, basketbol oynadığı ve ilk başantrenörlük yaptığı Partizan'a 20 yıl sonra geri döndü.

61 yaşındaki başarılı teknik adam, Fenerbahçe Beko ile yolları ayırdıktan sonra bir sezon dinlenmiş ve takım çalıştırmamıştı.

Geçtiğimiz günlerde ülkesi basınına konuşan Obradovic, Partizan ile görüşmeleri doğrulayarak: "Kulübe yardımım dokunacağı her konuda onların yanındayım ama sadece Partizan değil, bütün Sırbistan basketbolu için bu böyle. Partizan'ın ve Kızılyıldız gibi Euroleague'de olmasını isterim. Belgrad şehri ve Sırbistan, basketbolu çok seviyor. Partizan benim için çok şey ifade ediyor" açıklamasını yapmıştı.

İsminin zaman zaman NBA ile anılması hakkında da konuşan Obradovic; "NBA'e kesinlikle gitmem. NBA takımları Avrupa'dan gelen koçlara güvenmiyorlar. Bu kırılması zor bir döngü." sözlerini kullandı.

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