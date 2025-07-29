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Spor

Zeljko Sakic, Gaziantep Basketbol'da

Türkiye Basketbol Ligi ekibi Gaziantep Basketbol, Hırvat oyuncu Zeljko Sakic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

AA29 Temmuz 2025 Salı 15:32 - Güncelleme:
Zeljko Sakic, Gaziantep Basketbol'da
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Hırvat oyuncu Zeljko Sakic'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız Hırvat milli oyuncu Zeljko Sakic ile anlaşmaya varmıştır. Geçtiğimiz sezonu Fransa Elite Pro A Ligi takımlardan Elan Chalon'da geçiren Sakic , burada oynadığı 30 maçta 25,8 dakika süre almış, 11,3 sayı, 4,1 ribaund ve 2,5 asist ortalamalarıyla oynamıştır. Oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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