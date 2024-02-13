İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2024 Salı / 4 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7254
  • EURO
    32,9296
  • ALTIN
    1977.06
  • BIST100
    9054.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zemin tartışma konusu olmuştu! MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı için karar verildi
Spor

Zemin tartışma konusu olmuştu! MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı için karar verildi

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü'nün Galatasaray'ı konuk edeceği Eryaman Stadı'nın zemini tartışma konusu olmuştu. Yapılan denetimler sonrası TFF'den karar çıktı. İşte detaylar...

13 Şubat 2024 Salı 17:08 - Güncelleme:
Zemin tartışma konusu olmuştu! MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı için karar verildi
ABONE OL

Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü'nün Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmanın oynanacağı stadyum belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu çim denetleyicileri, pazartesi günü Ankara'ya giderek Eryaman Stadyumu'nun zemininde incelemelerde bulundu.

MAÇ OYNANABİLİR RAPORU

Yapılan denetlemeler sonunda denetlemeciler, pazar günü oynanacak karşılaşmanın zemininde bir problem olmadığı ve karşılaşmanın oynanabilir yönünde rapor sundu.

GALATASARAY BAŞVURU YAPMIŞTI

Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Eryaman Stadyumu'nun zemininde üst üste oynanan karşılaşmaların ardından bozulmalar oluşmuştu. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray, karşılaşmanın başka stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.