Zeneli sezon sonunda İngiltere, Almanya veya İspanya'ya gidecek

Hollanda Ligi takımlarından Heerenveen ile gösterdiği performansla göz dolduran, devre arası transfer döneminde ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Arber Zeneli, geleceği hakkında konuştu.

Hollanda basınına açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusu, bu sezonu Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink yönetimindeki Heerenveen'de kapatacağını ve devre arasında takım değiştirmeyeceğini söyledi.

''TRANSFER, YAZIN DAHA İYİ OLUR''

İsveç asıllı Kosovalı oyuncu, ''Bu ay içinde ayrılma şansımı düşük buluyorum. Yaz transferinin benim için daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu sezonu da Heerenveen'de bitirmek isterim. Ardından İngiltere, İspanya veya Almanya'dan bir takıma transfer olmak güzel olur. Şimdilik transfer düşünmüyorum. Tek odak noktam Heerenveen.'' diye konuştu ve transfer iddialarına son noktayı koydu.

Sol kanatta oynayan Zeneli, bu sezon Heerenveen ile Hollanda Ligi'nde 16 maça çıkarken 3 gol ve 10 asistlik performansı ile göz doldurdu.

(Sporx)