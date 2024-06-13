Zenit'te Gedson Fernandes gelişmesi

Beşiktaş'ta takımdan ayrılması muhtemel oyunculardan olarak görülen Gedson Fernandes için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'i transfer edeceklerini yönündeki iddiaları yalanladı.

"BOŞ BİR SPEKÜLASYON"

Rus basınından RIA Novosti'ye Medvedev, "Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i alacağımız yönündeki iddialar boş bir spekülasyondan ibaret." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Orta saha arayışlarını sürdüren Zenit'in, Beşiktaş'a Gedson Fernandes için Beşiktaş'a 20 milyon euro civarında bir teklif yaptığı iddia edilmişti.

Beşiktaş ile anlaşma aşamasına geldiği öne sürülen Zenit'in Gedson Fernandes ile de yıllık 3 milyon euro'dan 4 yıllık bir sözleşme karşılığında anlaştığı çeşitli basın kaynaklarında yer almıştı.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 45 maça çıkan Portekizli orta saha 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.