20 Ocak 2026 Salı
Spor

Zeren Spor 13. galibiyetini aldı

Sultanlar Ligi 17. hafta maçında Zeren Spor, sahasında konuk ettiği Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0'lık skorla mağlup etti.

20 Ocak 2026 Salı 15:19
Zeren Spor 13. galibiyetini aldı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Zeren Spor, evinde Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 mağlup etti.

Başkent ekibi, bu sonuçla 13'üncü galibiyetini alırken Nilüfer Belediyespor Eker, 8'inci yenilgisini yaşadı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Erkan Sarı, Erkan Yıldırım

Zeren Spor: Malinov, Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Lazareva, Janset Erkul, Uzelac (Özlem Güven, Ceren Önal, Şeyma Ercan)

Nilüfer Belediyespor Eker: Ndiaye, Cajic, Yasemin Şahin, Buse Ünal Pehlivan, Edwards, Ecenur Aksoy (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Shemanova, Ünzilenur Hacıoğlu, Öykü Saruhan)

Setler: 25-21, 25-22, 25-23

Süre: 78 dakika (25, 27, 26)

  • Zeren Spor
  • Nilüfer Belediyespor Eker
  • sultanlar ligi

