Zeren Spor, 5 setlik mücadeleyi kazanamadı

Voleybol CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin D Grubu ilk maçında Zeren Spor, deplasmanda İtalyan ekibi Imoco Volley'e 3-2 mağlup oldu.

Palaverde Spor Salonu'nda oynanan ve 138 dakika süren karşılamada ev sahibi ekip, 23-25, 26-24, 23-25, 25-21 ve 20-18'lik setlerle kazandı.

Çekişmeli geçen son sette Zeren Spor, 14-11'den sonra yakaladığı 5 maç sayısını değerlendiremedi.

Zeren Spor, ilk kez mücadele ettiği CEV Şampiyonlar Ligi'nde, son 2 sezonun şampiyonu Imoco Volley'den bir yıl aranın ardından iki set alan ilk takım oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da çalıştıran Daniele Santarelli yönetimindeki İtalya temsilcisi, geçen sezon organizasyonda puan kaybetmemişti.