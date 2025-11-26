İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2025 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4715
  • EURO
    49,1729
  • ALTIN
    5647.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zeren Spor, 5 setlik mücadeleyi kazanamadı
Spor

Zeren Spor, 5 setlik mücadeleyi kazanamadı

CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkan Zeren Spor, son iki sezonun şampiyonu Imoco Volley karşısında 5 setlik mücadelede üstünlüğü yakalama fırsatlarını değerlendiremeyerek sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

AA26 Kasım 2025 Çarşamba 01:48 - Güncelleme:
Zeren Spor, 5 setlik mücadeleyi kazanamadı
ABONE OL

Voleybol CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin D Grubu ilk maçında Zeren Spor, deplasmanda İtalyan ekibi Imoco Volley'e 3-2 mağlup oldu.

Palaverde Spor Salonu'nda oynanan ve 138 dakika süren karşılamada ev sahibi ekip, 23-25, 26-24, 23-25, 25-21 ve 20-18'lik setlerle kazandı.

Çekişmeli geçen son sette Zeren Spor, 14-11'den sonra yakaladığı 5 maç sayısını değerlendiremedi.

Zeren Spor, ilk kez mücadele ettiği CEV Şampiyonlar Ligi'nde, son 2 sezonun şampiyonu Imoco Volley'den bir yıl aranın ardından iki set alan ilk takım oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da çalıştıran Daniele Santarelli yönetimindeki İtalya temsilcisi, geçen sezon organizasyonda puan kaybetmemişti.

  • ZerenSpor
  • ImocoVolley
  • CEVChampionsLeague

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.