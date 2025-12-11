İSTANBUL 14°C / 7°C
  • Zeren Spor, Galatasaray'ı karar setinde mağlup etti
Spor

Zeren Spor, Galatasaray'ı karar setinde mağlup etti

Zeren Spor, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında karşılaştığı Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti.

AA11 Aralık 2025 Perşembe 20:51 - Güncelleme:
Zeren Spor, Galatasaray'ı karar setinde mağlup etti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Zeren Spor, sahasında Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yasin Okumuş, Yıldıray Turan

Zeren Spor: Malinov, Saliha Şahin, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Uzelac, Beyza Arıcı (Özlem Alkan, Ceren Önal, Mihajlovic, Eylül Karadaş, Gatina)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yuanyuan, Carutasu, Sylla, Yasemin Güveli, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Ayçin Akyol, Grobelna, Naz Aydemir Akyol, Lukasik)

Setler: 19-25, 25-18, 17-25, 25-11, 15-10

Süre: 117 dakika (25, 27, 25, 22, 18)

  • Zeren Spor Voleybol
  • Galatasaray Daikini
  • Vodafone Sultanlar Ligi

