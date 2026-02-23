İSTANBUL 10°C / 5°C
Spor

Zeren Spor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş maçına çıkacak

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Zeren Spor, Alman ekibi Palmberg Schwerin ile karşılaşacak.

AA23 Şubat 2026 Pazartesi 11:05 - Güncelleme:
Zeren Spor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş maçına çıkacak
Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Alman kulübü Palmberg Schwerin'i konuk edecek.

Ankara'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Polonya'dan Pawel Burkiewicz ile Sırbistan'dan Predrag Balandzic hakem ikilisi yönetecek.

Zeren Spor, Almanya'da Schwerin kentindeki Palmberg Arena'da oynanan ilk maçta rakibini 3-1 yenmişti.

Rövanş maçının sonucuna göre eşleşmede turu geçen taraf, son 2 yılın şampiyonu Imoco Volley (İtalya) ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

  • Zeren Spor
  • CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi
  • play off

