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Spor

Zeren Spor, Türk Hava Yolları'nı rahat geçti

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6 etabı üçüncü maçında Zeren Spor, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi. Zeren Spor seride 2-1 öne geçerek Vodafone Sultanlar Ligi'ni 5. sırada, Türk Hava Yolları ise 6. sırada tamamladı.

AA15 Nisan 2025 Salı 20:02 - Güncelleme:
Zeren Spor, Türk Hava Yolları'nı rahat geçti
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Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6 etabı üçüncü maçında Zeren Spor, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.

Zeren Spor seride 2-1 öne geçerek Vodafone Sultanlar Ligi'ni 5. sırada, Türk Hava Yolları ise 6. sırada tamamladı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Aylin Nazire Turnaoğlu

Türk Hava Yolları: Çağla Çiçekoğlu, Bergmann, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Orthmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Melis Durul, Ratzke, Ada Germen Korkmaz)

Zeren Spor: Şeyma Ercan Küçükaslan, Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Fabris (Ceren Önal, Mihajlovic)

Setler: 25-17, 22-25, 19-25, 22-25

Süre: 101 dakika (23, 26, 25, 27)

  • Vodafone Sultanlar Ligi
  • Zeren Spor
  • Türk Hava Yolları

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