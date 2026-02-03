İSTANBUL 6°C / 2°C
  Zeren Spor yarın Almanya deplasmanında
Spor

Zeren Spor yarın Almanya deplasmanında

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. hafta maçında Zeren Spor yarın deplasmanda Alman ekibi Dresdner ile karşılaşacak.

3 Şubat 2026 Salı 10:41
Zeren Spor yarın Almanya deplasmanında
Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 6. haftasında yarın deplasmanda Almanya'nın Dresdner ekibiyle karşılaşacak.

Margon Arena'da TSİ 21.00'da başlayacak müsabakayı Michail Koutsoulas (Yunanistan) ve Marco Van Zanten (Hollanda) hakem ikilisi yönetecek.

Grubundaki 5 maçın 3'ünü kazanan başkent ekibi, 2. sırada bulunuyor. Galibiyeti olmayan Alman ekibi ise 4. ve son sırada yer alıyor.

Zeren Spor, grubunda Dresdner ile karşılaştığı ilk maçtan 3-0 galip ayrıldı.

  • Dresdner
  • Zeren Spor
  • CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi

