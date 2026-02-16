İSTANBUL 20°C / 12°C
  Spor
  Spor
  Zeren Spor, yarın deplasmanda Palmberg Schwerin ile karşılaşacak
Spor

Zeren Spor, yarın deplasmanda Palmberg Schwerin ile karşılaşacak

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Zeren Spor yarın deplasmanda Palmberg Schwerin ile kozlarını paylaşacak.

AA16 Şubat 2026 Pazartesi 11:11 - Güncelleme:
Zeren Spor, yarın deplasmanda Palmberg Schwerin ile karşılaşacak
Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında, yarın deplasmanda Alman kulübü Palmberg Schwerin ile karşılaşacak.

Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek 3'üncülük yolunda önemli bir galibiyet alan başkent ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Palmberg Schwerin'e konuk olacak.

Schwerin kentindeki Palmberg Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Eşleşmedeki rövanş maçı ise 24 Şubat'ta Ankara'da oynanacak. Turu geçen taraf, son 2 yılın şampiyonu Imoco Volley (İtalya) ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

