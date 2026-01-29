İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Zeren Spor'dan sakatlık açıklaması

Zeren Spor, Aras Kargo ile yaptığı maçta sakatlanan orta oyuncusu Kübra Akman'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

29 Ocak 2026 Perşembe 12:10
Zeren Spor'dan sakatlık açıklaması
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Zeren Spor, Aras Kargo ile yaptığı maçta sakatlanan orta oyuncusu Kübra Akman'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Sporcumuz Kübra Akman, 24 Ocak tarihinde oynanan Aras Kargo müsabakasında ayak bileğinden sakatlanmıştır. Maç sonrası yapılan ilk değerlendirmelerde kemik yapısında olumsuz bir bulguya rastlanmamış olup, Ankara'da sürdürülen kontroller kapsamında çekilen MR görüntülemesi sonucunda, ön talofibular bağda tam yırtık, deltoid ve kalkaneofibular bağlarda ise kısmi yırtık tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 31 yaşındaki oyuncu için 3-4 haftalık rehabilitasyon sürecinin öngörüldüğü kaydedildi.

  • zeren spor
  • sakatlık açıklaması
  • kübra akman

