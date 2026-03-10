İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2026 Salı / 22 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0806
  • EURO
    51,3914
  • ALTIN
    7335.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zeren Spor'un çeyrek finalindeki rakibi Imoco Volley
Spor

Zeren Spor'un çeyrek finalindeki rakibi Imoco Volley

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Zeren Spor yarın sahasında İtalyan ekibi Imoco Volley'i konuk edecek.

AA10 Mart 2026 Salı 09:22 - Güncelleme:
Zeren Spor'un çeyrek finalindeki rakibi Imoco Volley
ABONE OL

Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında, yarın sahasında İtalyan ekibi Imoco Volley ile karşılaşacak.

İlk kez katıldığı Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 8 takım arasına giren Zeren Spor, Şampiyonlar Ligi kupasının son 2 yıldaki sahibi Imoco Volley'i konuk edecek.

Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Başkent ekibi, 18 Mart'ta İtalya'da oynanacak rövanş maçına avantajlı bir skorla gitmeye çalışacak.

Zeren Spor, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı Imoco Volley ile grup aşamasında da karşılaşmış ve rakibine deplasmanda 3-2, evinde ise 3-0 yenilmişti.

  • Zeren Spor
  • CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
  • Imoco Volley

ÖNERİLEN VİDEO

Çevre illerden de hissedildi! Denizli'deki deprem anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.