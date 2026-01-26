İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Zeren Spor'un rakibi Imoco Volley

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında Zeren Spor yarın İtalyan ekibi Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek.

26 Ocak 2026 Pazartesi 09:58
Zeren Spor'un rakibi Imoco Volley
Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında yarın İtalya'nın Imoco Volley ekibiyle mücadele edecek.

Ankara'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Müsabakada Konstantin Yovchev (Bulgaristan) ile Pedro Lopes Pinto (Portekiz) hakem ikilisi görev yapacak.

Ligdeki 4 maçın üçünde galip gelen başkent temsilcisi, grupta ikinci sırada yer alıyor. Oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanan İtalyan temsilci ise grupta lider konumda bulunuyor.

  • zeren spor
  • CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi
  • Imoco Volley

