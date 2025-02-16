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Spor

Zerenspor, Bahçelievler Belediyespor'u mağlup etti

Sultanlar Ligi'nde 21. haftası ilk maçında Zerenspor, Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 'lik skorla mağlup etti.

AA16 Şubat 2025 Pazar 15:45 - Güncelleme:
Zerenspor, Bahçelievler Belediyespor'u mağlup etti
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 21. haftasının açılış maçında Zerenspor, sahasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erkan Sarı

Zerenspor: Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Ercan Küçükaslan (Ceren Önal, Gülçin Doğan, Hilal Kocakara, Kochurina)

Bahçelievler Belediyespor: Almodovar, Ceren Nur Domaç, Baird, Czyrnianska, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Inneh, Simay Gazi, Merve Tanyel)

Setler: 25-19, 22-25, 25-23, 25-21

Süre: 108 dakika

  • Bahçelievler Belediyespor
  • Zerenspor
  • SULTANLAR LİGİ

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