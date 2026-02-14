İSTANBUL 16°C / 12°C
Spor

Zerenspor evinde Eczacıbaşı Dynavit'i yendi

Zerenspor, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde sahasında karşı karşıya geldiği Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup etti.

14 Şubat 2026 Cumartesi 17:30
Zerenspor evinde Eczacıbaşı Dynavit'i yendi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Zerenspor, sahasında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup etti.

Aleksandra Uzelac'ın 36 sayı kaydettiği maçın ardından başkent ekibi 18. galibiyetini alırken, Eczacıbaşı Dynavit 6. yenilgisini yaşadı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol Pelenk

Zerenspor: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva (Özlem Güven, Ceren Önal, Şeyma Ercan Küçükaslan, Eylül Karadaş, Gatina)

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Dilay Özdemir (Simge Aköz, Plummer, Elif Şahin, Meliha Diken, Maglio, Smrek)

Setler: 25-22, 27-25, 17-25, 27-29, 15-13

Süre: 148 dakika (28, 31, 27, 38, 24)

  • eczacıbaşı dynavit
  • sultanlar ligi
  • zerenspor

