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Spor

Zerenspor karar setinde kazandı

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Zerenspor, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup etti.

AA23 Mart 2025 Pazar 18:01 - Güncelleme:
Zerenspor karar setinde kazandı
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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Zerenspor, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup etti.

Serinin ikinci maçı 26 Mart Çarşamba günü TVF Ziraat Bankkart salonunda oynanacak.

Salon: Aksaray

Hakemler: Zafer Özmen, Bektaş Kalender

Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Kurilo, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi)

Zerenspor: Uzelac, Yasemin Şahin, Şeyma Ercan Küçükaslan, Fabris, Malinov, Kübra Akman (Ceren Önal)

Setler: 25-17, 25-21, 22-25, 21-25, 15-17

Süre: 132 dakika

  • Vodafone Sultanlar Ligi
  • Zerenspor
  • Kuzeyboru

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