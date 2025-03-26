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Spor

Zerenspor Kuzeyboru'yu yendi

Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı ikinci maçında Zerenspor sahasında konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup etti.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 16:36 - Güncelleme:
Zerenspor Kuzeyboru'yu yendi
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı ikinci maçında Zerenspor, ağırladığı Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.

Rakibine 2-0 üstünlük kurarak seriyi kazanan Zerenspor, 5'incilik karşılaşmalarına çıkacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Erkan Sarı, Ali Sarıkuzu

Zerenspor: Yasemin Şahin, Malinov, Uzelac, Kübra Akman, Fabris, Şeyma Ercan Küçükaslan (Ceren Önal, Hilal Kocakara, Mihajlovic, Kochurina, Fatma Beyaz)

Kuzeyboru: Kurilo, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Ayşe Çürük, Dimitrova, Gamze Kılıç (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Buket Gülübay, Güldeniz Önal, Peralta)

Setler: 20-25, 25-16, 25-22, 20-25, 15-13

Süre: 118 dakika

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