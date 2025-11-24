İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4375
  • EURO
    49,021
  • ALTIN
    5563.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Zeynep Bilir, milli takım kampında

Kayseri Kadın FK'nın golcü ismi Zeynep Bilir, U19 Kadın Milli Takım kampına katılmak üzere İstanbul'a gitti.

IHA24 Kasım 2025 Pazartesi 10:06 - Güncelleme:
Zeynep Bilir, milli takım kampında
ABONE OL

Galler'in ev sahipliğinde oynanacak 2026 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 1. Tur A Ligi 7. Grup maçlarına katılacak U19 Kadın Milli Takımı kadrosu açıklanırken, kadroya davet edilen oyuncular İstanbul'da toplandı. Kadroya Kayseri Kadın FK'dan çağrılan Zeynep Bilir, Cumartesi günü oynanan Gazikent maçının ardından İstanbul'a gitti. Milli takım, yarın Birmingham üzerinden Cardiff'e gidecek. U19 Kadın Millî Takımı, 2026 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 1.Turu'nda 7. Grup'ta Fransa, Galler ve Finlandiya ile birlikte yer alıyor. Turnuvada 26 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te Cardiff International Sports Campus'te Fransa - Türkiye mücadelesi oynanacak.

Ay yıldızlılar ikinci maçında 29 Kasım Cumartesi günü aynı saatte Dragon Park Sahası'nda ev sahibi Galler ile karşı karşıya gelecek. Milliler, üçüncü ve son maçını yine Cardiff International Sports Campus'te 2 Aralık 2025'te saat 14.00'te Finlandiya ile karşılaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.