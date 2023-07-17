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Spor

Zeynep Öykü Kabisağde, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'da

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Zeynep Öykü Kabisağde'yi kadrosuna kattı.

IHA17 Temmuz 2023 Pazartesi 09:22 - Güncelleme:
Zeynep Öykü Kabisağde, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'da
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Zeynep Öykü Kabisağde ile anlaştı.

Geride kalan sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Lig takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyen Zeynep Öykü Kalbisağde, 2023-2024 sezonu öncesi Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü ile sözleşme imzaladı. Zeynep Öykü Kalbisağde, sarı kırmızılı forma ile geçen sezon 21 maçta forma giyerken 55 sayı üretti.

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor Kulübünden yapılan açıklamada, "ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyen Zeynep Öykü Kalbisağde Gürespor ailemize katıldı. Hoş geldin Zeynep Öykü. Hayırlı olsun, başarılar dileriz" denildi.

  • Zeynep Öykü Kabisağde
  • Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
  • Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor

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