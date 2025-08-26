Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta ikinci turda

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Amerika Açık Grand Slam Tenis Turnuvası ilk turunda ABD'li rakibi Katie Volynets'i 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kariyerinde ilk kez yer aldığı ABD Açık ana tablosunda başarılı bir başlangıç yaptı. Turnuvanın ilk turunda ev sahibi ülkeden Katie Volynets ile korta çıkan Sönmez, rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı.

Elemelerden gelen Volynets karşısında üstün bir performans sergileyen Sönmez, böylece Grand Slam ana tablo tecrübesine galibiyetle başlamış oldu.

İkinci turda ise genç tenisçiyi, Katie Boulter ile Marta Kostyuk arasındaki mücadelenin kazananı bekliyor.