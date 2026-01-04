İSTANBUL 18°C / 12°C
Zeynep Sönmez, Brisbane Tenis Turnuvası'na final turunda veda etti

Zeynep Sönmez 6 numaralı seribaşı Elena Gabriela Ruse'ye 2-1 kaybederek Brisbane Tenis Turnuvası elemelerine final turunda veda etti.

4 Ocak 2026 Pazar 14:46
Zeynep Sönmez, Brisbane Tenis Turnuvası'na final turunda veda etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya'da düzenlenen WTA 500 düzeyindeki Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası elemelerinin final turunda 6 numaralı seribaşı Elena Gabriela Ruse'ye 2-1 yenildi.

Ay-yıldızlı tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya'nın Queensland eyaletinin Brisbane kentinde gerçekleştirilen elemelerin final turunda 6 numaralı seribaşı Elena Gabriela Ruse ile karşılaştı.

Rakibine 3-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-1 mağlup olan Zeynep Sönmez, turnuvaya veda etti.

Zeynep Sönmez, elemelerin ilk tur maçında Victoria Jimenez Kasintseva'yı 6-1, 3-6, 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek final turuna yükselmişti.

