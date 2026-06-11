İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2026 Perşembe / 26 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,157
  • EURO
    53,3296
  • ALTIN
    6050.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Zeynep Sönmez çeyrek finalde!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Zeynep, çeyrek finalde Polonyalı Magda Linette ile karşılaşacak.

AA11 Haziran 2026 Perşembe 15:41 - Güncelleme:
Zeynep Sönmez çeyrek finalde!
ABONE OL

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda (Libema Açık) tek kadınlar kategorisinde karşılaştığı Avusturya'dan Anastasia Potapova'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Dünya sıralamasının 67. basamağındaki Zeynep, Hollanda'nın Den Bosch kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 2. tur maçında 5 numaralı seribaşı Potapova ile karşılaştı.

İlk seti 6-1'lik skorla hanesine yazdıran Zeynep, ikinci sette de 2-0 öndeyken rakibinin rahatsızlığı nedeniyle maçtan çekilmesiyle WTA 250 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.

24 yaşındaki milli tenisçi, çeyrek finalde Polonyalı Magda Linette'in karşısına çıkacak.

  • Zeynep Sönmez
  • Rosmalen Şampiyonası
  • Magda Linette

ÖNERİLEN VİDEO

Tünele akan su ulaşımı aksattı! Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.