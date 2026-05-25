25 Mayıs 2026 Pazartesi / 9 ZilHicce 1447
Spor

Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roland Garros ilk turunda Daria Kasatkina'ya 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

AA25 Mayıs 2026 Pazartesi 14:14 - Güncelleme:
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ana tablodan katılan milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda Avustralyalı Daria Kasatkina'ya 2-0 yenilerek elendi.

Dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59'unculuğa yükselen Zeynep Sönmez, Paris'te düzenlenen organizasyonda ana tablo mücadelesinin ilk turunda, dünya 53 numarası Daria Kasatkina ile karşılaştı.

Zeynep Sönmez, bu sene 130. kez düzenlenen dünyanın en prestijli 4 grand slam turnuvasından biri olan Roland Garros'nun ilk turunda Daria Kasatkina'ya 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

