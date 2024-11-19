Zeynep Sönmez: Hedefim ilk 100'ün içinde kalabilmek

Bir WTA turnuvasında Çağla Büyükakçay'ın ardından teklerde şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci Türk tenisçi olan Zeynep Sönmez, Meksika'daki turnuva ve kariyeri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli tenisçi, şampiyonluğa ulaştığı Meksika'daki WTA 250 organizasyonuyla ilgili, "Meksika benim için zorlu bir turnuva oldu. Fiziksel ve mental olarak zorlandığım anlar oldu. Şampiyon olabildiğim için çok mutluyum. Şampiyon olduktan sonra mükemmel hissettim, çok duygulandım. Hemen ailemi aradım. Benim için çok güzel ve özel bir andı." dedi.

Meksika'ya zorlu bir süreçte gittiğini aktaran Zeynep, "Tokyo'da bir turnuvaya katılmıştım. Tokyo'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Miami'ye, oradan da Merida'ya uçtum. Turnuvaya hazırlanmak ve dinlenmek için sadece 1 günüm vardı. Çok zorlu bir süreç oldu. Hava koşulları ve kortlar çok farklıydı. Ancak iyi adapte oldum. Meksika'ya şampiyonluk beklentisiyle gitmemiştim. Her turnuvadaki gibi maç maç ilerledim. Sonucu çok güzel oldu." diye konuştu.

Yoğun maç programı ve uzun yolculuk nedeniyle Meksika'daki turnuvaya katılmayı düşünmediğini dile getiren 22 yaşındaki tenisçi, "Tokyo'dan Hong Kong'taki bir turnuvaya gidecektim. Tokyo'dan tek uçuşla gidebileceğim bir turnuvaydı. Ancak ben o turnuvaya katılmayı unuttum. Bundan dolayı Meksika'ya gittim. Arada süre olduğunu zannediyordum ama o da yokmuş. Biraz zorlu oldu ama gitmenin daha doğru olacağı kararını verdik. Tokyo'da üzücü bir mağlubiyet almıştım. Motivasyon olarak iyi değildim. Ancak sezon sonuna geliyorduk. Son turnuvalar olduğu için gitmenin daha doğru olacağını düşündük. İyi ki gitmişim." ifadeleri kullandı.

"İLK HEDEFİM, İLK 100'ÜN İÇİNDE KALABİLMEK"

Milli tenisçi, ilk hedefinin WTA sıralamasında ilk 100'deki yerini korumak olduğunu söyledi.

İlk 100'e beklediğinden hızlı girdiğini anlatan Zeynep, "İlk hedefim, ilk 100'ün içinde kalabilmek. Geçen yıl 145. olmuştum. Tabii ki yükselmek istiyordum ama 'Amacım buraların oyuncusu olmak' diyordum. Adım adım ilerlemek istediğimi söylemiştim. Biraz hayal ettiğimden ve beklediğimden önce ilk 100'e girdim. Bunu korumak için çok çalışacağım. Benim için yeni bir yolculuk olacak. Umarım hızlı bir şekilde adapte olurum." değerlendirmesinde bulundu.

Grand slamlere ana tablodan başlayabilme ihtimali olduğunu aktaran Zeynep, "Heyecanlıyım. Grand slamlerde ana tablo oynamak, ilk 100'e girmenin en güzel ve önemli kısmı. Çünkü büyük kortlarda, en büyük ve önemli oyunculara karşı mücadele edebiliyorsun, onlardan biri oluyorsun. Ancak ben, 'Şimdi ne yapacağım' veya 'Kazanmam gerekiyor' diye düşünmeyeceğim. Bu beni iyi etkilemiyor. Bundan sonra da adım adım ilerlemeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

"2025 İÇİN BASKININ OLABİLECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUM"

Zeynep Sönmez, Meksika'da aldığı şampiyonluğun ardından kendisinden beklentilerin arttığının farkında olduğunu dile getirdi.

Sezonu ilk 100'de tamamlayan Zeynep, "2024 kariyerimde en yüksek seviyeye geldiğim yıl. Çok güzel zamanlar oldu. Tenis, kazandığından çok kaybettiğin bir spor. Bol bol kaybediyorsun. Toplamda 52 hafta turnuva var ve büyük çoğunluğundan kaybederek ayrılıyorsun. Ben 'Şampiyon olayım, dünya 1 numarası olayım' diye bakmıyorum. Benim için dünümden daha iyi olmam önemli. O yüzden somut hedefler koymuyorum. 2025 için baskının olabileceğini tahmin ediyorum. Bununla başa çıkmam lazım. Benim için yeni bir şey. Adapte olmam gerek. Sonucu düşünmeden elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." şeklinde görüş belirtti.

Amacının insanlara olumlu katkı vermek olduğunu kaydeden milli tenisçi, "Tabii ki hayallerim var. Amacım tenisi bir araç olarak kullanıp insanlara katkı sağlayabilmek, ilham olabilmek. Hedefim her zaman buydu. Ancak teniste de çok büyük hayallerim var. Çocukluğumdan beri grand slamlerde kupa kaldırma hayali kuruyorum." diyerek sözlerini tamamladı.