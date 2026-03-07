İSTANBUL 12°C / 4°C
Spor

Zeynep Sönmez, Indian Wells'e veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Indian Wells'te elendi. Zeynep, 2. turda dünya 22 numarası Anna Kalinskaya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

AA7 Mart 2026 Cumartesi 09:33
ABONE OL

ABD'de düzenlenen Indian Wells Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Zeynep Sönmez, dünya 22 numarası Anna Kalinskaya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya ikinci turda veda etti.

Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci turunda Zeynep Sönmez, Rus raket Anna Kalinskaya ile karşılaştı.

23 yaşındaki milli sporcu rakibine 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenildi. Bu sonuçla milli tenisçi Zeynep Sönmez organizasyona veda etti.

Zeynep, turnuvanın ilk turunda ABD'li tenisçi McCartney Kessler'i 7-6, 6-0 yenerek Indian Wells ana tablo maçında galibiyet elde eden ilk Türk tenisçi olma başarısını göstermişti.

Popüler Haberler
