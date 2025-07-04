Zeynep Sönmez: İş henüz bitmedi, hedefim bir sonraki tur

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da üçüncü tura çıkarak tarihi bir başarıya imza atan milli tenisçi Zeynep Sönmez, aynı şekilde devam ederek sonraki maçından da tur biletiyle ayrılmak istediğini söyledi.

İlk kez ana tabloda mücadele ettiği Wimbledon'ın ikinci turunda dünya klasmanının 32 numarası Çinli Xinyu Wang'ı 7-5'lik setlerle turnuva dışında bırakan 23 yaşındaki milli sporcu, Anadolu Ajansının sorularını yanıtladı.

Wang karşında aldığı galibiyetin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Zeynep, "Çok iyi mücadele ettiğimi düşünüyorum. Güçlü bir rakibe karşı oynadım. İyi başlayamadım ama geri dönüp kazanabildiğim için çok mutluyum." dedi.

Zeynep Sönmez, ilk turda setlerde 5-2, ikinci turda ise 4-1'den geri dönüşünde baskıyla nasıl mücadele ettiği sorusuna, "Mental olarak sağlam kalmaya çalışıyorum. Tenis, zamana karşı bir spor değil. Eğer alınacak bir puan daha varsa şansım devam ediyor demek. Her puana tek tek motive olmaya çalışıyorum. Yüzde 100'ümle oynamaya çalışıyorum. Tabii ki bazen sinirlendiğim, çok iyi oynayamadığım anlar oluyor ama geri dönmeye çalışıyorum." diye konuştu.

"TÜRKİYE İÇİN ELBETTE BÜYÜK BİR ADIM AMA TURNUVADA SADECE ÜÇÜNCÜ TUR"

Zeynep Sönmez, grand slam seviyesinde bütün sporcuların birbirini yenebileceğine dikkati çekerek, "Türkiye için elbette büyük bir adım ama turnuvada sadece üçüncü tur. Sonundansa turnuvanın başına daha yakınız. Kobe Bryant'ın 'Job's not finished' (İş henüz bitmedi) şeklinde bir sözü var. Aynı şekilde devam etmek istiyorum. Her maç bir öncekinden daha iyi oynamaya çalışacağım. Elimden gelenin en iyisini yapıp bir sonraki maçımı kazanmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu, en çok hangi tenisçiyi beğendiğiyle ilgili soruya, "Türkiye'de çok değerli sporcularımız var. Daha önce ilk 100'e girmiş, grand slam turnuvalarında tur atlamış oyuncularımız var. Küçükken Li Na'yı çok beğenirdim. Boyumu, oyun tarzımı, kendimi biraz ona benzetiyordum." yanıtını verdi.

Türk sporseverlerin kendisini Wimbledon'da yalnız bırakmadığını kaydeden Zeynep, "Londra'dayız ama kendimi hiç yalnız hissetmedim. O sevgiyi, desteği maçta da hissediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

"ÇOCUKLUĞUMDA WİMBLEDON FAVORİ TURNUVAMDI"

Milli sporcu, çocukluğundan bu yana Wimbledon'ın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Wimbledon ile ilgili her şey çok özel. Wimbledon'da oynamayı çok hayal ettim. Wimbledon, gelenekleri olan bir turnuva." ifadelerini kullandı.

İlk kez iki yıl önce çim kortta oynadığını ve başta kendisini hiç rahat hissetmediğini anlatan Zeynep, "Çok hızlı bir zemin. Ama ilk turnuvamda çim kortu seveceğimi düşündüm. Hızlı oynamayı seviyorum." diye konuştu.

Zeynep, kort dışında zamanını nasıl geçirdiğiyle ilgili olarak ise, "Evde ailemle ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi seviyorum. Bazen film izliyorum. Ailemle uzun kahvaltılar yapmayı ve yemek yemeyi seviyorum." dedi.