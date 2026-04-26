26 Nisan 2026 Pazar / 10 Zilkade 1447
Spor

Zeynep Sönmez, Madrid Açık'a veda etti

Zeynep Sönmez, Solana Sierra'ya 6-0, 2-6 ve 3-6'lık setler sonucunda 2-1 mağlup olarak üçüncü turda Madrid Açık'a veda etti.

AA26 Nisan 2026 Pazar 14:28
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın 32 turunda Arjantinli rakibi Solana Sierra'ya 2-1 yenilerek elendi.

Karşılaşmaya çok iyi başlayan ve ilk seti 6-0 kazanan Zeynep Sönmez, bu avantajını koruyamadı. Daha sonra basit hatalar yapan ve psikolojik üstünlüğü rakibine kaptıran milli tenisçi, ikinci setti 6-2, üçüncü seti de 6-3 kaybetti.

Rakibine 2-1 yenilen Zeynep Sönmez, turnuvaya veda etti.

Zeynep Sönmez dünya sıralamasında 67. sırada bulunurken, Solana Sierra ise 88. basamakta yer alıyor.

  • madrid açık
  • zeynep sönmez
  • tenis

