22 Nisan 2026 Çarşamba / 6 Zilkade 1447
  Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta 2. turda
Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta 2. turda

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda ilk turda İspanyol rakibini iki sette geçerek WTA 1000 düzeyindeki turnuvada ikinci tura adını yazdırdı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda İspanyol Carlota Martinez Cirez'i 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Dünya sıralamasının 67. basamağındaki Zeynep, İspanya'nın başkentinde düzenlenen turnuvanın ilk turunda, klasmanın 352 numarası Martinez Cirez ile karşılaştı.

Üç set puanı çevirdiği ilk seti 7-5, 2. seti ise 6-2 kazanan 23 yaşındaki Zeynep, korttan 2-0 galip ayrılarak WTA 1000 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.

Milli tenisçinin 2. turdaki rakibi, 27 numaralı seribaşı İspanyol Cristina Bucsa olacak.

