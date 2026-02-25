İSTANBUL 11°C / 3°C
  • Zeynep Sönmez, Merida Açık'ta 2. turda
Spor

Zeynep Sönmez, Merida Açık'ta 2. turda

Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Kanadalı rakibi Cadence Brace'i 2-0 mağlup eden milli tenisçi Zeynep Sönmez adını 2. tura yazdırdı.

25 Şubat 2026 Çarşamba 09:24
Zeynep Sönmez, Merida Açık'ta 2. turda
ABONE OL

Zeynep Sönmez, Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Kanadalı Cadence Brace'i 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Dünya sıralamasının 81. basamağındaki Zeynep, Meksika'nın Merida kentinde düzenlenen turnuvadaki tekler ilk tur maçında, klasmanın 204 numarası Brace ile karşılaştı.

WTA 500 düzeyindeki turnuvaya özel davetle katılan Zeynep, elemelerden ana tabloya yükselen rakibini 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek tur atladı.

23 yaşındaki milli tenisçinin 2. turdaki rakibi, 2024'te finalde yendiği 3 numaralı seribaşı Ann Li (ABD) olacak.

Zeynep, WTA turnuvalarındaki tek şampiyonluğunu, 2024'te WTA 250 seviyesinde olan Merida Açık'ta elde etmişti.

  • Merida Açık
  • tenis
  • Zeynep Sönmez

