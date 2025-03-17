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Spor

Zeynep Sönmez, Miami Açık'a veda etti

Miami Açık Tenis Turnuvası elemelerinin ilk turunda Japon Ena Shibahara'ya eşleşen milli tenisçi Zeynep Sönmez 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden taraf oldu.

AA17 Mart 2025 Pazartesi 11:30 - Güncelleme:
Zeynep Sönmez, Miami Açık'a veda etti
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Zeynep Sönmez, Miami Açık Tenis Turnuvası elemelerinin ilk turunda Japon Ena Shibahara'ya 2-1 yenilerek elendi.

Indian Wells Turnuvası elemelerinin final turundan sakatlığı nedeniyle çekilen 22 yaşındaki milli tenisçi, yaklaşık 2 hafta sonra kortlara döndü.

Klasmanın 78. basamağındaki Zeynep, ABD'nin Miami kentinde düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki kadınlar turnuvasında dünya 138 numarası Shibahara ile karşılaştı.

Rakibine 6-3, 1-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenilen Zeynep, sert zeminde oynanan turnuvaya veda etti.

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