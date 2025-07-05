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Spor

Zeynep Sönmez: Neler yapabileceğimi görmüş oldum

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 3. turunda karşılaştığı Rus rakibi Ekaterina Aleksandrova'ya yenilerek organizasyona veda eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Haber Merkezi5 Temmuz 2025 Cumartesi 21:54 - Güncelleme:
Zeynep Sönmez: Neler yapabileceğimi görmüş oldum
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 3. turunda karşılaştığı Rus rakibi Ekaterina Aleksandrova'ya 2-0 (3-6, 6-7) yenilerek organizasyona veda eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Zeynep Sönmez, hem kendisinin hem de rakibi Aleksandrova'nın çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirterek, rakibinin bazı kritik anlarda daha iyi oynadığını ve daha tecrübeli bir oyuncu olduğunu ifade etti.

Açık dönemde bir grand slam turnuvasında üçüncü tura çıkan ilk Türk tenisçi olan Zeynep Sönmez, bu başarıya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bence gayet güzel bir başarı. Üçüncü tur Türkiye'de bir ilk. Yoluma devam edeceğim. İyi diyebileceğim 3 maç oynadım. Eksikliklerimi görmüş oldum. Geliştirmem gereken yanlarımı gördüm ve kendi adıma potansiyelimi, neler yapabileceğimi de görmüş oldum. Bu yüzden kendim ve takımım adına bu yolda hiç pes etmeden gittiğimiz için çok mutluyum. Elimizden gelenin en iyisini yapıp devam etmeye çalışacağız"

Milli tenisçi, ileriye dönük hedeflerine ilişkin ise "Hep dünümden daha iyi olmaya çalışıyorum. Daha önce çok kez söyledim; kendime rakamsal ya da somut hedefler koymuyorum. İnsan olarak da oyuncu olarak da kortta duruş olarak da tenis olarak da her zaman bir önceki günümden daha iyi olmaya çalışıyorum" dedi.

Bu turnuvanın kendisi için çok özel olduğunu vurgulayan 23 yaşındaki sporcu, "İlk kez ana tabloda yer aldım. Destek çok güzeldi, atmosfer çok güzeldi. Benim için çok eğlendiğim bir turnuva oldu" diye konuştu.

Zeynep Sönmez, buradaki turnuvadan çıkardığı mesajın ne olduğu sorusuna, "Hayallerime çok uzak olmadığımı, böyle adım adım gidersem hayallerime ne kadar yakın olduğumu görmüş oldum" yanıtını verdi.

Milli tenisçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Grand slam ikinci haftaları, çeyrek finaller, yarı finaller, finaller, şampiyonluklar neden olmasın? Sonuçta bunları yapan diğer insanların da iki kolu ve bacağı var. Her şey mümkün. Burada ilk 20 oyuncuya karşı oynadım. Hedeflerime uzak değilim, bunu görmüş oldum. Bu da beni çok mutlu ediyor"

Zeynep Sönmez, bugün verdiği mücadelenin ardından takımıyla maçla ilgili bir değerlendirme yapacaklarını, ardından bir süre dinleneceğini, ailesi ve sevdikleriyle vakit geçireceğini sözlerine ekledi.

  • Wimbledon
  • Zeynep Sönmez
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