İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2026 Salı / 1 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,3047
  • EURO
    53,7788
  • ALTIN
    6440.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zeynep Sönmez, Nottingham Açık'ta ikinci turda
Spor

Zeynep Sönmez, Nottingham Açık'ta ikinci turda

Nottingham Açık Tek Kadınlar Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kanadalı rakibi Leylah Annie Fernandez mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

İHA16 Haziran 2026 Salı 17:45 - Güncelleme:
Zeynep Sönmez, Nottingham Açık'ta ikinci turda
ABONE OL

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Nottingham Açık Tek Kadınlar Turnuvası'nın ilk turunda Kanadalı Leylah Annie Fernandez ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk setinde etkili bir performans sergileyen Zeynep, seti 6-4 kazanarak öne geçti.

İkinci sette rakibine karşı geri düşmesine rağmen oyundan kopmayan milli sporcu, tie-break'e giden seti 7-6 almayı başardı.

Toplam 1 saat 50 dakika süren karşılaşmanın ardından rakibini 2-0 mağlup eden Zeynep Sönmez, adını ikinci tura yazdırdı.

Genç tenisçi, bir sonraki turda Viktorija Golubic ile Sofia Kenin arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

  • tenis
  • zeynep sönmez
  • Nottingham Açık

ÖNERİLEN VİDEO

Ortalık savaş alanına döndü! Tekmelerin havada uçuştuğu kavga anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.