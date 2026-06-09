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Spor

Zeynep Sönmez, Rosmalen'de 2. tura yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda ABD'li Katie Volynets'i 2-1 yenerek 2. tura yükseldi.

AA9 Haziran 2026 Salı 15:41 - Güncelleme:
Zeynep Sönmez, Rosmalen'de 2. tura yükseldi
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda tek kadınlar kategorisinde karşılaştığı ABD'li Katie Volynets'i 2-1 yenerek 2. tura çıktı.

Dünya sıralamasının 67. basamağındaki Zeynep, çim kort sezonunu Hollanda'nın Den Bosch kentinde düzenlenen turnuvayla açtı. Zeynep, ilk turda klasmanın 101 numarası Volynets ile karşılaştı.

24 yaşındaki Zeynep, korttan 2-1 (6-3, 2-6, 6-3) galip ayrılarak WTA 250 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.

Milli tenisçi, 2. turda Anastasia Potapova-Suzan Lamens maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

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