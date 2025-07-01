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Spor

Zeynep Sönmez, Wimbledon'da 2. turda

Zeynep Sönmez, Wimbledon ilk tur maçında Jaqueline Cristian'ı 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

AA1 Temmuz 2025 Salı 17:36 - Güncelleme:
Zeynep Sönmez, Wimbledon'da 2. turda
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Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Zeynep Sönmez, Rumen Jaqueline Cristian'ı yenerek organizasyon tarihinde ikinci tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününün sabah seansında yapılan müsabakada dünya 88 numarası Sönmez ile dünya 55 numarası Cristian karşı karşıya geldi.

Wimbledon'da ilk kez ana tabloda mücadele eden milli tenisçi, Cristian'ı 7-6, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı ve Wimbledon'da 2. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçti.

  • Wimbledon
  • zeynep sönmez
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