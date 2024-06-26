İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2024 Çarşamba / 20 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8545
  • EURO
    35,1411
  • ALTIN
    2428.06
  • BIST100
    10486.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ana tabloya bir adım uzakta
Spor

Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ana tabloya bir adım uzakta

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Polona Hercog'u yenerek ana tabloya yükselebilmek için son tura kaldı.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 22:26 - Güncelleme:
Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ana tabloya bir adım uzakta
ABONE OL

Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da milli tenisçi Zeynep Sönmez, elemelerde Polona Hercog'u yenerek ana tabloya yükselebilmek için son tura kaldı.

Sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık'ta ana tabloya kalmayı başaran dünya 136 numarası Zeynep Sönmez, Wimbledon ikinci eleme turunda dünya 182 numarası Sloven tenisçi Polona Hercog'la karşılaştı. Rakibini 2-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-1 yenen 22 yaşındaki milli sporcu, tur atladı.

Zeynep Sönmez, elemelerin son aşamasında yarın dünya 131 numarası Ukraynalı Daria Snigur'la karşılaşacak. Zeynep, bu maçı da kazanırsa ana tabloya kalarak büyük bir başarı daha elde edecek.

Dünya 260 numarası olarak elemelere katılan bir diğer milli sporcu İpek Öz ise elemelerde ikinci turda organizasyona veda etti. Dünya 128 numarası Macar tenisçi Dalma Galfi'yle karşı karşıya gelen İpek, ilk seti 7-5 kazanmasına rağmen diğer setleri 6-1'lik sonuçlarla kabetti ve korttan 2-1'lik sonuçla yenik ayrılarak elendi.

  • Zeynep Sönmez
  • Wimbledon
  • Polona Hercog

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.