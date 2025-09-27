İSTANBUL 22°C / 16°C
  Zeynep Sönmez'den tarihi başarı! Dünya 12 numarasını mağlup etti
Spor

Zeynep Sönmez'den tarihi başarı! Dünya 12 numarasını mağlup etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 China Open 2. turunda dünya 12 numarası Clara Tauson'ı 6-4, 2-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Sönmez, bu sonuçla kariyerinde ilk kez dünya sıralamasında ilk 20'de yer alan bir rakibini yenmeyi başardı.

HABER MERKEZİ27 Eylül 2025 Cumartesi 15:08 - Güncelleme:
Zeynep Sönmez'den tarihi başarı! Dünya 12 numarasını mağlup etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyindeki Çin Açık turnuvasında büyük bir başarıya imza attı.

Turnuvanın ikinci turunda korta çıkan Sönmez, dünya sıralamasında 12. basamakta yer alan Danimarkalı Clara Tauson'ı 2-1 yenerek adını üçüncü tura yazdırdı.

Mücadelede etkileyici bir performans sergileyen Zeynep Sönmez, karşılaşmayı 6-4, 2-6 ve 6-3'lük setlerle kazanmayı başardı.

Bu galibiyet, milli tenisçi için kariyerinde bir ilki de beraberinde getirdi. Zeynep, ilk kez WTA sıralamasında ilk 20 içinde yer alan bir rakibini mağlup etti.

Öte yandan maçın mola anında Descartes okuduğu görülen Zeynep, bu anıyla sosyal medyada gündem oldu.

  • Clara Tauson
  • Zeynep Sönmez
  • Tenis

