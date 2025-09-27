Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyindeki Çin Açık turnuvasında büyük bir başarıya imza attı.

Turnuvanın ikinci turunda korta çıkan Sönmez, dünya sıralamasında 12. basamakta yer alan Danimarkalı Clara Tauson'ı 2-1 yenerek adını üçüncü tura yazdırdı.

Mücadelede etkileyici bir performans sergileyen Zeynep Sönmez, karşılaşmayı 6-4, 2-6 ve 6-3'lük setlerle kazanmayı başardı.

Bu galibiyet, milli tenisçi için kariyerinde bir ilki de beraberinde getirdi. Zeynep, ilk kez WTA sıralamasında ilk 20 içinde yer alan bir rakibini mağlup etti.

Öte yandan maçın mola anında Descartes okuduğu görülen Zeynep, bu anıyla sosyal medyada gündem oldu.