Zeynep Sönmez'in Filistin hassasiyeti

Merida Açık'ta şampiyonluğu kucaklayan ve dünya sıralamasında ilk 100'e giren ikinci Türk tenisçi olan Zeynep Sönmez dün Türkiye'ye döndü. Filistin halkına destek vermek için daha önce kortlarda yakasına Filistin Bayrağı'nı simgeleyen 'Karpuz dilimi' takan Zeynep Sönmez, başarısının sırrını Meksika basınına anlattı. 23 yaşındaki tenisçinin sakin, ciddi ve zor gülümseyen ancak Filistin'deki soykırımdan bahsedecek kadar da olgun bir tavır sergilediğini belirten www.eleconomista.com. mx isimli haber sitesi onu, "Hızlı, güçlü ve şaşırtıcı' olarak nitelendirdi.

EN İYİSİNİ YAPMALISINIZ

Bu siteye açıklamalarda bulunan Zeynep'in mesajları insanlık için umut vericiydi: "Dünyada şu anda zor zamanlar geçiren insanlar var. Özellikle Filistin'de... İnsanlar ölüyor. Bu beni konsantre etti. Çünkü ertesi gün hayatta kalma şansınız varsa savaşmalıyız. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." Genç sporcumuz, Meksikalı Renata Zarazúa'yi elemesine rağmen Meksikalı taraftarların kendisini finalde ABD'liye karşı desteklemesinden çok etkilendiğini vurguladı.