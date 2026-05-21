İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2026 Perşembe / 5 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5909
  • EURO
    53,2567
  • ALTIN
    6655.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zeynep Sönmez'in Roland Garros'taki rakibi belli oldu
Spor

Zeynep Sönmez'in Roland Garros'taki rakibi belli oldu

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık ana tablosunun ilk turunda dünya 62 numarası Daria Kasatkina ile karşılaşacak.

AA21 Mayıs 2026 Perşembe 22:55 - Güncelleme:
Zeynep Sönmez'in Roland Garros'taki rakibi belli oldu
ABONE OL

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ana tablodan katılacak Zeynep Sönmez'in ilk turdaki rakibi Daria Kasatkina oldu.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Zeynep Sönmez, 24 Mayıs Pazar günü başlayacak ana tablo mücadelesinin ilk turunda, dünya 62 numarası Daria Kasatkina ile eşleşti.

Dünya sıralamasında 59'unculuğa yükselen Zeynep, "en iyi dereceye sahip Türk tenisçi" ünvanını almıştı.

Milli tenisçi, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta 3. tura çıkarak dikkatleri üzerine çekmişti.

  • Zeynep Sönmez
  • Fransa Açık
  • Daria Kasatkina

ÖNERİLEN VİDEO

''Kızıma küfür etti'' deyip öldüresiye dövdü: Dehşet anları kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.