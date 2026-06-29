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  • Zeynep Sönmez'in Wimbledon'daki 2. tur rakibi belli oldu
Spor

Zeynep Sönmez'in Wimbledon'daki 2. tur rakibi belli oldu

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon 2. turunda ABD'li Claire Liu ile karşılaşacak.

AA29 Haziran 2026 Pazartesi 21:45 - Güncelleme:
Zeynep Sönmez'in Wimbledon'daki 2. tur rakibi belli oldu
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın 2. turunda ABD'li Claire Liu ile eşleşti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen organizasyondaki tek kadınlar ilk tur maçında, dünya 103 numarası Belçikalı Hanne Vandewinkel ile klasmanın 146. basamağındaki Liu karşılaştı.

Elemelerden ana tabloya yükselen Liu, korttan 2-1 galip ayrılarak Zeynep'in rakibi oldu.

Haftaya dünya sıralamasında 51'inciliğe çıkarak başlayan Zeynep ile Liu arasındaki 2. tur mücadelesi, 1 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

2025 Wimbledon'da açık dönemdeki bir grand slam turnuvasında teklerde 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi olan Zeynep, başarısını tekrarlamaya çalışacak.

  • zeynep sönmez
  • wimbledon
  • tenis

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