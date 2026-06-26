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Spor

Zeynep Sönmez'in Wimbledon'daki rakibi belli oldu!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 28 numaralı seribaşı Ann Li ile eşleşti.

AA26 Haziran 2026 Cuma 18:26 - Güncelleme:
Zeynep Sönmez'in Wimbledon'daki rakibi belli oldu!
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Wimbledon Tenis Turnuvası'na ana tablodan katılacak Zeynep Sönmez'in ilk turdaki rakibi Ann Li oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasında mücadele edecek dünya sıralamasının 54. basamağındaki Zeynep, ilk turda dünya 29 numarası Ann Li (ABD) ile eşleşti.

Zeynep, 28 numaralı seribaşı Ann Li ile daha önce Merida Açık Tenis Turnuvası'nda oynadığı iki maçı da kazandı.

Bu sezon tek kadınlar kategorisinde Avustralya Açık'ta 3. tura çıkan Zeynep, Fransa Açık'a ise ilk turda veda etti.

Wimbledon Tenis Turnuvası, 29 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

  • Zeynep Sönmez
  • Ann Li
  • Wimbledon
  • tenis

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