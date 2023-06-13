Zeynep Sude Demirel, VakıfBank'ta

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, altyapısından yetişen ve bir dönem ikinci takımında forma giyen Zeynep Sude Demirel ile tekrar anlaştığını duyurdu.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, kendi altyapısından yetiştirdiği ve bir dönem VakıfBank ikinci takımında forma giyen Zeynep Sude Demirel ile tekrardan anlaştığını duyurdu.



Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki orta oyuncu Zeynep Sude Demirel ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Zeynep Sude Demirel, VakıfBank altyapısından sonra sırasıyla Büyükçekmece, Çanakkale Belediyespor, Yeşilyurt, Galatasaray ve Türk Hava Yolları'da forma giydi.