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Spor

Zidane Real Madrid'e veda etti

Real Madrid, teknik direktör Zinedine Zidane ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

AA27 Mayıs 2021 Perşembe 13:46 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 13:46
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İspanya 1. Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, görevini bıraktı.

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, "Zinedine Zidane, takımın teknik direktörlüğü görevini sona erdirmeye karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Zidane'ın kararına saygı duyulduğu ve kendisinin Real Madrid için büyük bir simge olduğu da belirtildi.

Lig şampiyonluğunu son hafta aynı şehrin takımı Atletico Madrid'e kaptıran ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne İngiliz ekibi Chelsea'ye elenerek veda eden Real Madrid'de Zidane'ın ayrılma ihtimali son dönemde gündemdeydi.

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